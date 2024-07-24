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Эти 10 электромобилей взорвут рынок в 2024 году: узнайте почему

Составлен рейтинг самых недорогих электромобилей в июле 2024 года

2:26
Авто

В 2024 году рынок электромобилей продолжает расти, но скоро в этом сегменте могут наступить трудные времена из-за увеличения утилизационного сбора. Сейчас хорошее время для покупки электрокаров по выгодной цене. Портал Carsweek составил рейтинг из 10 моделей электромобилей, доступных для покупки прямо сейчас.

Составлен рейтинг самых недорогих электромобилей в июле 2024 года
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, CC BY-SA 4.0

Первое место занимает китайский хэтчбек BYD Seagull с запасом хода 405 км. В России доступны машины 2023 года выпуска в комплектации Fly стоимостью 2 200 000 рублей.

На второй позиции находится миниатюрный электрокар Baojun Kiwi EV, способный проехать 305 км на одной зарядке, с ценой 2 400 000 рублей. Далее следуют автомобили Ciimo M-NV за 2 730 000 рублей.

Четвертое место занимает хэтчбек BYD Dolphin с запасом хода 405 км. Цена такого автомобиля составляет 2 800 000 рублей.

Российский электроседан Evolute i-PRO удерживает пятую строчку рейтинга благодаря стабильной стоимости на протяжении почти двух лет. Стартовая версия Base стоит 2 990 000 рублей.

На шестой позиции находится электрический кроссовер Skywell ET5. Машину 2023 года в версии Comfort можно приобрести за 3 100 000 рублей. Седьмое место занимает Honda e:NS1 с ценой 3 190 000 рублей.

Далее в рейтинге представлен кроссовер BYD Yuan Plus Extended Range с запасом хода 510 км и начальной ценой от 3 349 000 рублей.

Девятое место занимает стильный хэтчбек Ora O3 в версии Premium, стоимость которого составляет 3 529 000 рублей.

Замыкает ТОП-10 полностью электрический кроссовер Toyota bZ4X 2023 года, стоимостью 3 870 000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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