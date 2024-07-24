Эти 10 электромобилей взорвут рынок в 2024 году: узнайте почему

В 2024 году рынок электромобилей продолжает расти, но скоро в этом сегменте могут наступить трудные времена из-за увеличения утилизационного сбора. Сейчас хорошее время для покупки электрокаров по выгодной цене. Портал Carsweek составил рейтинг из 10 моделей электромобилей, доступных для покупки прямо сейчас.
Первое место занимает китайский хэтчбек BYD Seagull с запасом хода 405 км. В России доступны машины 2023 года выпуска в комплектации Fly стоимостью 2 200 000 рублей.
На второй позиции находится миниатюрный электрокар Baojun Kiwi EV, способный проехать 305 км на одной зарядке, с ценой 2 400 000 рублей. Далее следуют автомобили Ciimo M-NV за 2 730 000 рублей.
Четвертое место занимает хэтчбек BYD Dolphin с запасом хода 405 км. Цена такого автомобиля составляет 2 800 000 рублей.
Российский электроседан Evolute i-PRO удерживает пятую строчку рейтинга благодаря стабильной стоимости на протяжении почти двух лет. Стартовая версия Base стоит 2 990 000 рублей.
На шестой позиции находится электрический кроссовер Skywell ET5. Машину 2023 года в версии Comfort можно приобрести за 3 100 000 рублей. Седьмое место занимает Honda e:NS1 с ценой 3 190 000 рублей.
Далее в рейтинге представлен кроссовер BYD Yuan Plus Extended Range с запасом хода 510 км и начальной ценой от 3 349 000 рублей.
Девятое место занимает стильный хэтчбек Ora O3 в версии Premium, стоимость которого составляет 3 529 000 рублей.
Замыкает ТОП-10 полностью электрический кроссовер Toyota bZ4X 2023 года, стоимостью 3 870 000 рублей.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.