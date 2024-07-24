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Моторист назвал пять ошибок водителей, приводящих к "масложору"

Эксперт составил список из 5 ошибок, приводящих к повышенному расходу масла

3:07
Авто

Увеличенный расход масла в двигателе автомобиля — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Обычно "масложор" указывает на износ двигателя, но иногда он встречается и в новых автомобилях. Причины этого могут быть разнообразными, и водитель играет важную роль в этом процессе.

Эксперт составил список из 5 ошибок, приводящих к повышенному расходу масла
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

В этом материале мы рассмотрим самые распространенные ошибки, которые могут привести к "масложору", основываясь на мнениях механиков и практическом опыте.

Неправильный выбор моторного масла

Одной из самых частых причин повышенного расхода масла является неправильный выбор моторного масла. Автопроизводитель в руководстве по эксплуатации указывает рекомендуемые типы и вязкость масла для конкретной модели автомобиля.

Использование масла с неправильной вязкостью (слишком жидкого или густого) может привести к неэффективному смазыванию двигателя, перерасходу масла и ускоренному износу деталей. Некачественное масло может способствовать образованию отложений, засорению масляных каналов и ухудшению работы двигателя.

Несвоевременное техническое обслуживание

Отсутствие своевременного обслуживания автомобиля — верный путь к появлению "масложора".

Загрязненный масляный фильтр не может эффективно очищать масло, что приводит к образованию отложений и загрязнению масляных каналов, а в итоге — к повышенному расходу масла. Со временем масло теряет свои свойства, становится более вязким и хуже смазывает детали, что также приводит к увеличенному расходу и износу.

Агрессивный стиль вождения

Важно помнить, что двигатель автомобиля работает в экстремальных условиях, особенно при агрессивной езде.

Резкие ускорения и длительная езда на высоких оборотах увеличивают нагрузку на двигатель, что ведет к ускоренному износу и появлению "масложора". Перевозка тяжелых грузов или буксировка прицепа также увеличивают нагрузку на двигатель, что способствует повышенному расходу масла. Езда по неровным поверхностям увеличивает вибрацию двигателя, что также приводит к "масложору".

Несоблюдение правил эксплуатации

Неправильное использование автомобиля может негативно сказаться на его техническом состоянии.

Не стоит резко увеличивать обороты сразу после запуска двигателя. Лучше дать ему прогреться на холостых оборотах несколько минут. Также не рекомендуется глушить двигатель сразу после активной езды. Лучше дать ему немного поработать на холостых оборотах, чтобы масло остыло и стекло с деталей.

Некачественный ремонт двигателя

Некорректный ремонт или использование некачественных запчастей также могут привести к "масложору".

Неправильная установка поршневых колец может привести к их преждевременному износу и повышенному расходу масла. Изношенные или некачественные маслосъемные колпачки не могут удерживать масло в двигателе, что приводит к его выгоранию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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