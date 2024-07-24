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Скрытая опасность ночных поездок: как яркое освещение городов подставляет водителей

ГАИ ночью стала признавать виновниками ДТП водителей, едущих по правилам

1:46
Авто

В ночное время обязательно необходимо включать фары автомобиля. Однако в крупных городах интенсивное освещение может ослеплять водителей, и многие из них забывают активировать оптику. Представитель ГАИ рассказал в интервью порталу njcar.ru, в каких случаях водитель, двигающийся по правилам, но забывший включить фары, может быть признан виновником аварии.

ГАИ ночью стала признавать виновниками ДТП водителей, едущих по правилам
Фото: flickr.com by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Сегодня почти все новые автомобили оснащены дневными ходовыми огнями (ДХО), которые автоматически включаются при запуске двигателя, облегчая жизнь водителям. Также автоматические фары, регулирующиеся в зависимости от уровня освещенности, делают ненужной привычку вручную включать свет перед ночной поездкой.

Однако водители, привыкшие к автоматическому освещению, иногда забывают включить фары, садясь за руль автомобиля без такой системы. Негорящие фары часто воспринимаются сотрудниками ГАИ как признак возможного нетрезвого водителя.

Статья 12.20 КоАП регулирует наказания за неправильное использование световых приборов, и за не включенный ночью ближний свет можно получить штраф в размере 500 рублей.

Хотя эта сумма кажется незначительной, в случае аварии виновником может быть признан водитель, забывший включить фары. Например, если автомобиль без света движется по главной дороге, водитель, выезжающий с второстепенной, может не заметить его в темноте и не уступить дорогу.

В такой ситуации виновником становится тот, кто при дневном освещении был бы прав. Это может привести к возмещению ущерба и регрессивным искам от страховых компаний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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