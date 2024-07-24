Поменять машину легко: вот какие признаки помогут понять, что нужен новый автомобиль — автоэксперт

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Эксперт Болдырев перечислил 4 ключевых фактора для замены старой машины на новую

2:24
Авто

Перед продажей автомобиля важно изучить спрос и динамику цен на такую модель, а также учитывать перспективы обновления планируемой к покупке модели. Об этом сообщил руководитель по развитию бизнеса проекта "Автотека" Константин Болдырев.

Эксперт Болдырев перечислил 4 ключевых фактора для замены старой машины на новую
Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Размышляя о том, как выбрать оптимальный момент для замены автомобиля, Болдырев выделил четыре ключевых фактора. Первый фактор — срок автокредита. Он отметил, что около половины новых автомобилей в России приобретаются в кредит. Ранее средний срок кредита составлял пять лет, и многие владельцы не меняли машину до полного погашения займа.

"Однако в 2024 году, из-за роста стоимости автомобилей, дилеры и банки увеличивали срок кредита, чтобы сохранить посильный ежемесячный платеж. В результате средний срок автокредита достиг девяти лет, что может увеличить длительность владения автомобилем", — пояснил эксперт.

Второй фактор — техническое состояние автомобиля, его пробег и текущая ситуация на рынке. Болдырев отметил, что это касается как первичного, так и вторичного рынков.

"Рост стоимости новых и подержанных автомобилей существенно влияет на решение о замене. Многие автовладельцы стремятся приобрести более дорогую модель, но из-за повышения цен цикл замены увеличивается, особенно в сегментах до 1,5 и до 3 млн рублей", — объясняет Болдырев.

Третий фактор — технологический прогресс. Современные автомобили оснащены различными инновационными опциями, что делает их более привлекательными.

"Продвинутые ассистенты вождения, современные мультимедийные системы, атмосферная подсветка салона, вентиляция сидений и другие опции повышают привлекательность новых моделей и могут стать причиной для замены автомобиля", — поясняет эксперт.

Перед тем как принять решение о продаже автомобиля и покупке нового, Болдырев советует проанализировать спрос и динамику цен на такие модели. Также стоит изучить перспективы модернизации планируемой к покупке модели, так как производители регулярно проводят апгрейды. Иногда имеет смысл дождаться обновленной версии, подытожил Болдырев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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