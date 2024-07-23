Такой стиль езды на автомобиле сжирает больше бензина — советы экономиста

Экономист Паулаускас рассказал, как можно сэкономить на бензине в летний период

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В условиях высоких цен на бензин владельцы автомобилей ищут способы экономии топлива. Экономист и член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку Станислав Паулаускас дал несколько рекомендаций.

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"Резкие старты и остановки, частое переключение передач и высокие обороты двигателя увеличивают расход топлива. Поэтому, чтобы сэкономить, старайтесь ездить плавно, поддерживая постоянную скорость и избегая резких маневров. При скорости выше 90 км/час расход топлива значительно возрастает, поэтому старайтесь не превышать эту отметку", — советует эксперт.

Паулаускас также подчеркнул важность контроля состояния тормозов и тормозных колодок. Их износ может повысить сопротивление и, следовательно, расход топлива. Регулярные проверки давления в шинах также помогут снизить расход топлива.

"Недостаточное давление в шинах увеличивает сопротивление качению и расход топлива. Важно следить за тем, чтобы давление соответствовало рекомендациям производителя автомобиля", — напоминает Паулаускас.

В жаркую погоду кондиционер обеспечивает комфорт в салоне, но им тоже нужно пользоваться экономно, чтобы снизить расход топлива, отмечает Паулаускас.

"Кондиционер потребляет энергию, что сказывается на расходе топлива. Летом его следует использовать только в самые жаркие часы и на минимальной мощности. Если вы не стоите в пробке, можно обойтись вентиляцией или открыть окна", — рекомендует специалист.

Регулярное техническое обслуживание автомобиля также помогает экономить бензин. Проверка и замена фильтров, свечей зажигания, регулярная замена масла и других жидкостей поддерживают двигатель в хорошем состоянии, утверждает Паулаускас.

Пробег также влияет на расход топлива, поэтому планируйте поездки заранее и тщательно прорабатывайте маршруты. По возможности избегайте пробок и выбирайте более короткие пути, подытожил Паулаускас.