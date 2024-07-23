Почему мойка двигателя может привести к серьёзным поломкам и как этого избежать

Моторист раскрыл безопасный способ помыть двигатель автомобиля

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Многие автомойщики, не задумываясь, принимают заказы на мойку двигателя автомобиля и направляют мощные струи воды в подкапотное пространство, пытаясь очистить его от грязи и масла. Моторист специализированного автосервиса объяснил в интервью порталу njcar. ru, почему такой метод очистки двигателя может быть опасным.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Дискуссии о целесообразности мойки двигателя ведутся уже давно. Одни водители спокойно моют мотор и не беспокоятся, другие же предупреждают о возможных негативных последствиях. Стоит ли проводить "банный день" для двигателя? Вода может проникнуть в свечные колодцы через уплотнения катушек зажигания, что может повредить свечи и систему зажигания.

Чтобы избежать неприятностей при мойке двигателя, важно соблюдать осторожность. После мойки мотора нужно снять катушки зажигания и тщательно просушить их — либо с помощью компрессора, либо просто сухой тряпкой. Это простой и быстрый процесс.

Иногда после мойки на приборной панели может загореться индикатор, указывающий на проблемы с зарядкой. В таком случае достаточно подождать около 30 минут, чтобы излишки воды стекли и система снова заработала нормально. Оптимально мыть двигатель, пока он еще теплый, чтобы влага быстрее испарилась и риск проблем снизился.

Для минимизации рисков при мойке мотора следует предпринять несколько шагов. Во-первых, обернуть генератор пленкой или пакетом, чтобы предотвратить попадание воды в чувствительные места. Во-вторых, использовать сжатый воздух: обычный компрессор поможет удалить излишки воды и предотвратить коррозию.

Проводка в автомобиле — жизненно важный элемент. Если она повреждена или закреплена изолентой, не стоит винить мойку или мойщиков в коррозии проводов. Оригинальная заводская оплетка, клеммы, коннекторы и разъемы при надлежащем состоянии и использовании уплотнителей могут выдерживать грязь, влагу и пыль. Важно, чтобы мойщик не подносил пистолет с мощной струей слишком близко к проводке, чтобы не повредить её.

Не стоит переживать за "мозги" автомобиля и реле, так как они защищены герметичными корпусами. Эти компоненты спроектированы так, чтобы избегать проблем при контакте с водой, и производители учитывают это для предотвращения негативных последствий.

Аккумулятор также не боится воды: его клеммы расположены далеко друг от друга, и даже если на них попадет вода, это не приведет к замыканию. Главное — избегать мощной струи воды, направленной прямо на провода.