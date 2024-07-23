Срочно проверьте этот компонент: эксперты предупреждают об угрозе для машины

Автоэксперт Балашов объяснил, из-за чего в автомобиле быстро расходуется бензин

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Если не заменить вовремя высоковольтные провода (бронепровода), могут возникнуть проблемы не только с двигателем автомобиля, но и с другими его компонентами. Об этом рассказал директор по сервису "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов в интервью для издания "Газета.Ru".

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"Изношенные и неисправные высоковольтные провода могут затруднить запуск двигателя или вызвать пропуски зажигания. Это нередко приводит к неполному сгоранию топлива, что в свою очередь снижает мощность мотора и его эффективность. Кроме того, это может привести к повышенному расходу топлива", — пояснил эксперт.

Помимо возможных проблем с работой двигателя, изношенные и дефектные высоковольтные провода могут повредить и другие компоненты транспортного средства. Утечка высокого напряжения из-за неисправных бронепроводов способна повредить электрические компоненты, такие как катушки зажигания и электронный блок управления, добавил Балашов.

Замена бронепроводов на новые улучшает процесс зажигания, облегчает запуск двигателя и способствует экономии бензина, заключил эксперт.