Секреты автосервиса: как избежать дорогих поломок, заменяя всего одну деталь

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Автомеханик объяснил, как часто нужно менять амортизаторы в машине

1:50
Авто

Россияне всё чаще экономят на обслуживании автомобилей, что ставит под угрозу безопасность и комфорт. Такой подход в будущем оборачивается дополнительными расходами. Одним из часто игнорируемых элементов являются амортизаторы.

Автомеханик объяснил, как часто нужно менять амортизаторы в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот ключевой компонент подвески влияет на управляемость авто и тормозной путь, особенно при наличии ABS. Механик из сети автосервисов в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему нельзя затягивать с заменой амортизаторов.

Выявить проблемы с амортизаторами может даже обычный автомобилист. Если машина долго раскачивается после неровностей и требуется постоянно корректировать направление, амортизаторы, вероятно, нуждаются в замене.

Чтобы амортизаторы служили дольше, следует следить за состоянием всей подвески. Изношенные пружины или сайлентблоки могут сократить срок службы амортизаторов в 2,5 раза.

Рекомендуется проверять состояние подвески каждые 20 000 км пробега. Если амортизаторы сохраняют около 80% своей первоначальной эффективности, беспокоиться не стоит. Но если их работоспособность упала до 50-60%, это сигнал к замене.

Обращение в СТО для диагностики важно, так как износ амортизаторов происходит незаметно, и водители могут привыкнуть к неправильной работе подвески.

Многие автовладельцы стремятся покупать неоригинальные запчасти, считая это экономией. Однако китайские аналоги часто имеют сокращенный ресурс. Например, качественные японские амортизаторы служат в среднем 5 лет, тогда как китайские могут потребовать замены трижды за тот же срок.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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