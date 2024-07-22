На российский рынок вернётся Nissan Qashqai

Nissan Qashqai вновь появится на российском рынке

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Возвращение Nissan Qashqai на российский рынок с помощью параллельного импорта — значимое событие для автомобильной индустрии страны, пишет motor.ru.

Фото: rusargument.ru is licensed under Free More info

Надёжный и комфортный кроссовер-"японец", завоевавший популярность среди автолюбителей, ожидается многими с нетерпением.

Появление модели Qashqai может существенно повлиять на конкуренцию в сегменте кроссоверов в той же ценовой категории.

Местные дилеры делают ставки на успех модели, учитывая её предыдущую популярность и уверенные позиции в прошлом.

Цена около 3,6 миллиона рублей может показаться высокой, но за эту стоимость покупатели получают проверенное временем качество и современные технологии.