Дом на колёсах собирается на базе UAZ Patriot

На российский рынок поступил полноценный автодом на базе UAZ Patriot

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Караванинг, или путешествия на колесных домах, не слишком популярен в России. Даже кемпер на базе Lada Granta в основном продавался на европейском рынке, пишет auto. ru.

Фото: auto.ru is licensed under Free More info

Однако с закрытием границ стало ясно, что в России также есть любители автономных путешествий. Поэтому компания "Автокемпер Пром" из Коломны решила расширить свою модельную линейку — теперь в ее ассортименте есть полноценный автодом на базе UAZ Patriot. Этот автомобиль полностью состоит из отечественных компонентов.

Помимо стандартного набора для домов на колесах, таких как душ, туалет, варочная панель и холодильник, автомобиль также получил четыре солнечные панели по 150 Вт, два отопителя, отдельный кондиционер для жилого модуля, 15-дюймовый телевизор со смарт-приставкой, портативную электростанцию мощностью 2 кВт, а также микроволновку, кофеварку и даже стиральную машинку. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить автономное существование целой семье из 4 человек на несколько дней без необходимости посещения кемпингов для пополнения ресурсов.

"Навигатор" создан на базе обычного внедорожника UAZ Patriot с колесной базой 2760 миллиметров. Ему была спилина крыша, установлена новая рама и жилой модуль. Хотя кемпер выглядит массивным и тяжелым, его максимальная масса не превышает 2,5 тонны, что делает его управление доступным при наличии прав категории В.

Технические характеристики Патриота остались прежними: бензиновый мотор ЗМЗ объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также пятиступенчатая механическая коробка передач.