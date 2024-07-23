Как убрать мелкие царапины с автомобиля: народные лайфхаки

Повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля — это всегда неприятная новость для его владельца. Многие автомобилисты начинают переживать из-за предстоящих расходов на ремонт.
Однако есть способ сэкономить деньги, воспользовавшись небольшим трюком. Царапины можно замаскировать, не используя полироли и специальные краски. Достаточно применить… лак для ногтей. Как скрыть царапины с помощью лака Для начала нужно найти лак, который идеально совпадает с цветом кузова.
Будьте внимательны: малейшее различие в оттенке — и замаскированные участки станут заметны. Как только подходящий лак найден, аккуратно нанесите его на царапину.
Важно: этот метод работает только для мелких повреждений. Кроме того, это может быть временным решением. Возможно, со временем автовладельцу все же придется обратиться к специалистам и заплатить за ремонт.
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