Как удалить наклейку со стекла автомобиля: нужно одно полотенце

Стало известно, как удалить наклейку с автомобиля

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Иногда водителям приходится удалять наклейки с лобового или заднего стекла автомобиля. К сожалению, процесс часто проходит не так гладко, как хотелось бы. На стекле могут остаться следы клея и кусочки наклейки.

Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области., CC BY 4.0

Удалить эти остатки бывает весьма затруднительно.

Однако правильная предварительная подготовка значительно облегчает задачу и предотвращает появление стойких пятен на стекле. Как правильно снять наклейку с автомобильного стекла.

Необходимо взять мягкое полотенце, чтобы не повредить стекло. Нужно намочить полотенце горячей водой. После этого приложите мокрое полотенце к наклейке и оставьте на 10 минут.

Да, рука может немного устать, но результат того стоит. Наклейка размягчится и легко снимется. Остатки клея также не вызовут проблем: их можно быстро удалить тем же полотенцем. Стекло останется чистым.