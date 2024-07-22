Автомобили отечественного производства стали приоритетней в госзакупках

Объёмы госзакупок отечественных автомобилей значительно выросли

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Объёмы государственных закупок автомобилей, произведенных на территории России, значительно возросли. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные системы "Тендерплан".

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Группа ГАЗ стала абсолютным лидером по денежным тендерам за первое полугодие 2024 года, а столичный завод "Москвич" продемонстрировал максимальный рост.

Легковые и легкие коммерческие автомобили ГАЗ были предметом тендеров на общую сумму 24 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше, чем в первой половине 2023 года.

Закупки УАЗов составили 6,4 миллиарда рублей, увеличившись более чем вдвое.

Автомобилей марки Lada было закуплено на сумму 5,8 миллиарда рублей, что на полтора раза больше, чем годом ранее.

В список лидеров по объемам тендеров также попали российское подразделение Haval (1,2 миллиарда рублей, рост на 25%) и завод "Москвич". Хотя столичное предприятие заработало всего 449 миллионов рублей, это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Одновременно аналитики отмечают значительное сокращение позиций иностранных брендов в тендерах, включая Toyota и Mercedes-Benz.