Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джетлаг и его симптомы: почему путешествия на восток труднее переносить
Ученые из Канады выявили возможность романтических отношений с ИИ
Ксения Бородина активно худеет, несмотря на стройную фигуру
Как россияне готовятся к летнему отдыху
Кевин Файги посоветовал не смотреть трейлеры к фильмам
Юрист Вешкурцев: самая дешёвая комната в коммуналке в Москве стоит 2,65 млн ₽
Диетолог Зайцева рассказала, при каких заболеваниях стоит отказаться от шпината
Жена Евгения Петросяна продемонстрировала живот в летнем костюме
Готовим нежные рулетики из кабачков с сыром и зеленью
Автомобили отечественного производства стали приоритетней в госзакупках

Объёмы госзакупок отечественных автомобилей значительно выросли

1:27
Авто

Объёмы государственных закупок автомобилей, произведенных на территории России, значительно возросли. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные системы "Тендерплан".

Объёмы госзакупок отечественных автомобилей значительно выросли
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Группа ГАЗ стала абсолютным лидером по денежным тендерам за первое полугодие 2024 года, а столичный завод "Москвич" продемонстрировал максимальный рост.

Легковые и легкие коммерческие автомобили ГАЗ были предметом тендеров на общую сумму 24 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше, чем в первой половине 2023 года.

Закупки УАЗов составили 6,4 миллиарда рублей, увеличившись более чем вдвое.

Автомобилей марки Lada было закуплено на сумму 5,8 миллиарда рублей, что на полтора раза больше, чем годом ранее.

В список лидеров по объемам тендеров также попали российское подразделение Haval (1,2 миллиарда рублей, рост на 25%) и завод "Москвич". Хотя столичное предприятие заработало всего 449 миллионов рублей, это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Одновременно аналитики отмечают значительное сокращение позиций иностранных брендов в тендерах, включая Toyota и Mercedes-Benz.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Максим Фадеев заявил, что выступления Глюкозы не соответствуют концепции проекта
Колорадский жук не переносит горчицу, особенно её боятся личинки
Вера Брежнева училась жить заново после развода с Константином Меладзе
Супруга Константина Эрнста опубликовала фото в бикини на отдыхе
Названы самые травмоопасные виды спорта
Дочь Брэда Питта решила отказаться от фамилии отца из-за травмирующих событий
Экономист Кричевский: стоимости квартиры может не хватить на погашение ипотеки
Почему кошки трутся об вас: секреты поведения ваших питомцев
Перед загаром нельзя пользоваться скрабами
Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников