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Присадки в бензине: секрет, который может стоить вам нового двигателя

Присадки в бензине: полезны или вредны для вашего двигателя

1:40
Авто

Среди автомобилистов распространено множество мифов, особенно касающихся бензина. Директор АЗС высказался по этому поводу, опровергая распространённые заблуждения о качестве топлива, его присадках, а также о предполагаемых заговорах между нефтяниками и автопроизводителями.

Присадки в бензине: полезны или вредны для вашего двигателя
Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Мнение, что октановое число является индикатором качества бензина, ошибочно. На самом деле, октановое число указывает на подходящий тип бензина для конкретной марки автомобиля. Например, АИ-92 может быть высококачественным, но не подходит для использования в современных турбированных двигателях.

Также распространено мнение, что АИ-100 подходит для любых автомобилей. Однако, по словам эксперта, двигатели проектируются под конкретные стандарты антидетонационной стойкости, и использование топлива с несоответствующим октановым числом бессмысленно.

Многие водители на собственном опыте убедились, что бензин с моющими присадками может навредить двигателю. Однако это касается в основном старых двигателей с большим количеством отложений. Современные присадки эффективно очищают форсунки и продлевают срок службы двигателя, медленно очищая камеры сгорания.

Ещё один миф заключается в том, что автопроизводители якобы сговорились с нефтяными компаниями для настройки двигателей под высокооктановый бензин. На деле же современные двигатели разрабатываются под использование более качественного топлива, и АИ-92 постепенно устаревает.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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