Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Галкин* о трагедии: дети снова становятся жертвами террористов
Здоровье кожи: когда народные методы не сработают, и пора обращаться к врачу
Что такое финансовый потенциал страховой организации
Швейцария не будет использовать доходы от российских активов
Необычное блюдо из картофеля и вареной колбасы
Франция предупреждает о резком росте случаев завоза лихорадки денге на Играх-2024
Стерилизация домашнего кота — ответственный шаг владельца
МЧС начало получасть высокотехнологичные вездеходы ТМ-140
Башню Сююмбике в Казани ожидает реконструкция
Перед покупкой проверьте эти сигналы — они скажут всю правду о двигателе

Основные индикаторы неисправности двигателя, которые можно обнаружить без диагностики

1:39
Авто

Автоэксперт поделился ключевыми признаками, указывающими на необходимость скорой замены двигателя, даже без проведения специальной диагностики. По его словам, определенные нюансы могут указывать на серьезные проблемы с двигателем, особенно если рассматривается покупка бывшей в употреблении машины, от которой стоит отказаться.

Основные индикаторы неисправности двигателя, которые можно обнаружить без диагностики
Фото: freepik.com by standret, PDM

Важно внимательно осмотреть двигатель на наличие утечек и засохшей грязи, особенно в труднодоступных местах сзади, где часто остаются следы. Под клапанной крышкой можно обнаружить наросты, избавиться от которых могут попытаться продавцы, стремящиеся скрыть проблемы. Используйте фонарик для тщательного осмотра. Зимой на пробке маслозаливной горловины может появиться желтоватая эмульсия, а также следы антифриза.

Присутствие картерных газов в полости головки блока цилиндров можно определить по выталкиванию масла из маслозаливной горловины. Чтобы проверить это, закройте горловину пробкой или резиновой перчаткой; если перчатка надувается или пробка двигается, это является признаком наличия газов. Проверка масла щупом также может показать выброс газов, а слишком светлое масло может указывать на его недавнюю замену перед продажей.

Наличие масложора можно выявить по сизому дыму после запуска холодного двигателя и по значительным отложениям на выхлопной трубе. Кроме того, стоит внимательно прислушаться к звукам двигателя при запуске: наличие стука или шипения может свидетельствовать о серьезных неисправностях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Франция предупреждает о резком росте случаев завоза лихорадки денге на Играх-2024
Стерилизация домашнего кота — ответственный шаг владельца
Основные индикаторы неисправности двигателя, которые можно обнаружить без диагностики
МЧС начало получасть высокотехнологичные вездеходы ТМ-140
Башню Сююмбике в Казани ожидает реконструкция
Как справиться с сосудистыми проблемами: косметолог или ангиолог
Фестиваль без звезд: Юрмала и уходящая популярность артистов
Dead by Daylight вводит новый режим: два убийцы против восьми выживших
Санкции США ускорили технологическое развитие российской нефтяной отрасли
Цены на продовольствие на Украине могут вырасти на 30% к осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников