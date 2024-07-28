Перед покупкой проверьте эти сигналы — они скажут всю правду о двигателе

Основные индикаторы неисправности двигателя, которые можно обнаружить без диагностики

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт поделился ключевыми признаками, указывающими на необходимость скорой замены двигателя, даже без проведения специальной диагностики. По его словам, определенные нюансы могут указывать на серьезные проблемы с двигателем, особенно если рассматривается покупка бывшей в употреблении машины, от которой стоит отказаться.

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Важно внимательно осмотреть двигатель на наличие утечек и засохшей грязи, особенно в труднодоступных местах сзади, где часто остаются следы. Под клапанной крышкой можно обнаружить наросты, избавиться от которых могут попытаться продавцы, стремящиеся скрыть проблемы. Используйте фонарик для тщательного осмотра. Зимой на пробке маслозаливной горловины может появиться желтоватая эмульсия, а также следы антифриза.

Присутствие картерных газов в полости головки блока цилиндров можно определить по выталкиванию масла из маслозаливной горловины. Чтобы проверить это, закройте горловину пробкой или резиновой перчаткой; если перчатка надувается или пробка двигается, это является признаком наличия газов. Проверка масла щупом также может показать выброс газов, а слишком светлое масло может указывать на его недавнюю замену перед продажей.

Наличие масложора можно выявить по сизому дыму после запуска холодного двигателя и по значительным отложениям на выхлопной трубе. Кроме того, стоит внимательно прислушаться к звукам двигателя при запуске: наличие стука или шипения может свидетельствовать о серьезных неисправностях.