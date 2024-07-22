Автомобили-утопленники могут продаваться на вторичном рынке

На автомобильном рынке России может возникнуть рост числа автомобилей, пострадавших от весенних наводнений и ливней, пишет vetta. tv.
Специалисты предупреждают, что покупка таких машин может привести к серьезным проблемам для их новых владельцев.
По мнению экспертов, зачастую водители "утопленные" автомобили маскируют под "восстановленные" авто, чтобы быстрее продать их.
Также ожидается, что на рынок попадут автомобили, пострадавшие от наводнений в ОАЭ, так как этот регион является крупным поставщиком роскошных автомобилей.
Паводки и ливни затронули различные регионы России, в том числе Оренбургскую, Курганскую и другие области, где ущерб от природных бедствий оценивается в 21 миллиард рублей.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.