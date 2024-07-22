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Автомобили-утопленники могут продаваться на вторичном рынке

На "вторичке" могут появиться автомобили-утопленники

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Авто

На автомобильном рынке России может возникнуть рост числа автомобилей, пострадавших от весенних наводнений и ливней, пишет vetta. tv.

На "вторичке" могут появиться автомобили-утопленники
Фото: Voice of America by VOA Indonesian Service, PDM

Специалисты предупреждают, что покупка таких машин может привести к серьезным проблемам для их новых владельцев.

По мнению экспертов, зачастую водители "утопленные" автомобили маскируют под "восстановленные" авто, чтобы быстрее продать их.

Также ожидается, что на рынок попадут автомобили, пострадавшие от наводнений в ОАЭ, так как этот регион является крупным поставщиком роскошных автомобилей.

Паводки и ливни затронули различные регионы России, в том числе Оренбургскую, Курганскую и другие области, где ущерб от природных бедствий оценивается в 21 миллиард рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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