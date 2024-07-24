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Как "правило пяти минут" поможет избежать опасностей в раскалённом автомобиле

"Правило пяти минут" — ключ к безопасности в жару: что должны знать все водители

1:54
Авто

Летом, когда на улице жара, водителям нужно быть особенно внимательными перед поездкой. Десять-пятнадцать минут простоя машины под палящим солнцем могут создать серьезную опасность, о которой многие автомобилисты не догадываются. Спасением в такой ситуации станет соблюдение простого "правила пяти минут".

"Правило пяти минут" — ключ к безопасности в жару: что должны знать все водители
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое "правило пяти минут"?

Это рекомендация для водителей перед началом поездки выделить минимум 5 минут на проверку состояния машины. За это время необходимо внимательно осмотреть салон и убедиться, что в нем не накопилась удушающая жара. Также важно проверить, не перегрелись ли внешние элементы автомобиля, которые могут стать обжигающе горячими.

Почему это так важно?

Находиться в раскаленном насквозь автомобиле — это серьезная угроза для здоровья. Высокая температура внутри салона может вызвать головокружение, тошноту, обезвоживание организма. А при длительном воздействии жары даже привести к тепловому удару. Кроме того, раскаленные ручки, руль и другие элементы могут обжечь кожу.

Как правильно применить "правило пяти минут"?

Перед поездкой необходимо:
1. Открыть окна и двери машины, чтобы проветрить салон.
2. Дать время внешним частям автомобиля остыть — ручкам, зеркалам, дверным ручкам.
3. Проверить, не перегрелись ли сиденья и руль, прежде чем садиться.
4. Включить кондиционер или вентилятор, чтобы быстро снизить температуру в салоне.

Соблюдение "правила пяти минут" — это простой, но очень важный шаг для обеспечения безопасности водителя и пассажиров в жаркую погоду. Потратив всего несколько минут, вы сможете избежать серьезных проблем со здоровьем в пути.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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