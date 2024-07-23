Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия сокращает пособия для мигрантов-лентяев
Почему подкормка свёклы солью - верный путь к низкому урожаю
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Омлет в томате: оригинальный и сочный вариант летней яичницы
Максим Фадеев ответил на критику в свой адрес
Science Daily: специалисты обнаружили новый синдром потери памяти у пожилых людей
Советы, как выращивать голубику в саду
Jetour представит новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве
Как правильно гулять с питомцем, чтобы не навредить ему
Как правильно положить руки на руль? Ключевые моменты, о которых забывают многие автомобилисты

Сидим правильно: как следует держать руки на руле

1:45
Авто

Правильная посадка за рулём и положение рук на руле имеют большое значение для безопасности вождения. Однако многие водители часто забывают об этих важных нюансах, что может снижать их контроль над автомобилем. Рассмотрим два ключевых момента, на которые стоит обратить особое внимание.

Сидим правильно: как следует держать руки на руле
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, PDM

Расположение рук на руле

Классическое положение рук на руле - в положении "10 и 2 часа". То есть ладони должны располагаться на 10 и 2 часах условного циферблата. Такая посадка обеспечивает максимальный контроль над управлением автомобилем и возможность быстро совершать необходимые маневры. Размещение рук на "9 и 3", "8 и 4" или "11 и 1" также допустимо, но менее эргономично.

Угол поворота рук

Помимо расположения, важен также и угол поворота ладоней. Кисти рук должны быть развернуты таким образом, чтобы большие пальцы были направлены вверх, а остальные пальцы вниз. Это обеспечивает более естественное положение суставов и мускулатуры, снижая нагрузку и усталость в руках при долгом вождении. В то же время, если большие пальцы направлены вниз, а остальные пальцы вверх, это может привести к скованности движений и дискомфорту.

Следование этим двум простым правилам позволит водителям чувствовать себя более комфортно и уверенно за рулем, сохраняя полный контроль над автомобилем. Правильная посадка и положение рук также снижает риск усталости и судорог в руках при длительных поездках. Поэтому каждому водителю стоит уделить внимание этим важным нюансам вождения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Омлет в томате: оригинальный и сочный вариант летней яичницы
Максим Фадеев ответил на критику в свой адрес
Science Daily: специалисты обнаружили новый синдром потери памяти у пожилых людей
Советы, как выращивать голубику в саду
Jetour представит новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве
Как правильно гулять с питомцем, чтобы не навредить ему
Как помогают пряности: от кулинарии до ароматерапии
iPhone SE 4 унаследует дизайн от iPhone 16
Исследования Тихоокеанского института: прорыв в лечении рака
Россия рассматривает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода на Кубе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников