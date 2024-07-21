Дикие еноты атакуют автомобили Tesla Cybertruck в США

Владельцы внедорожников в США столкнулись с серьезной проблемой, пишет auto. mail.

Дикие еноты царапают автомобили и оставляют грязь, принимая их за мусорные контейнеры.

Многие владельцы "Кибертраков" вынуждены прятать свои автомобили в гаражах или закрывать их, чтобы избежать повреждений.

Дикие еноты в США приспособлены к жизни вблизи людей, поэтому многим привычно их присутствие. Животные часто находят еду в мусорных баках или на свалках, поэтому к контакту с людьми они приспособлены. Кроме того, в определенных районах США диких енотов часто подкармливают, что укрепляет уверенность и отсутствие страха перед человеком.