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Когда выгодно покупать машину после ДТП

Эксперт Беспалов: на рынке битых машин бывает много выгодных дешевых предложений

1:18
Авто

На рынке битой техники можно найти множество интересных и выгодных предложений, отметил жестянщик, маляр и подборщик запчастей автомастерской "Центр кузовного ремонта" Владимир Беспалов.

Эксперт Беспалов: на рынке битых машин бывает много выгодных дешевых предложений
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Он подчеркнул, что покупает исключительно автомобили после ДТП, при этом возраст машин не превышает трех лет. Беспалов выбирает модели из более дорогого сегмента. Например, недавно он приобрел двухлетний Volkswagen Tiguan Allspace и довел его до идеального состояния за 300 тысяч рублей, включая окраску всей передней части, что позволило сэкономить примерно 700 тысяч рублей.

Однако, чтобы решиться на такие рискованные покупки, необходимо провести тщательную дефектовку, чтобы точно рассчитать расходы на запчасти.

Для тех, у кого нет собственной ремонтной мастерской, эксперт рекомендует покупать автомобили с множеством мелких повреждений. Приведение такого автомобиля в порядок обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Также стоит обратить внимание на автомобили с крупными повреждениями легко заменяемых элементов и небольшими городскими ДТП. Такие повреждения можно устранить легко и недорого.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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