Как почти гарантированно избежать перегрева двигателя в жару

Температура двигателя, отображаемая на аналоговых или цифровых приборах всех современных автомобилей, поступает из электронного блока управления, что делает её не всегда точной. О том, как предотвратить перегрев двигателя в жару, рассказал эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.
"Это сделано для того, чтобы водитель не беспокоился из-за колебаний температуры двигателя и всегда считал её стабильно нормальной, кроме случаев, когда уже может быть поздно", — пояснил Алексей Ревин.
Эксперт отметил, что датчик измеряет температуру антифриза в пластиковом патрубке, поэтому водителю остается самостоятельно следить за состоянием двигателя и вероятностью его перегрева по косвенным признакам. К таким признакам относятся пар из-под капота, детонация при разгоне на невысоких оборотах, снижение мощности, отключение кондиционера и чрезмерно быстрая работа электровентилятора.
Кроме того, Ревин советует периодически обращать внимание на приборы и заранее запомнить положение стрелки указателя при нормальной температуре. Это позволит своевременно заметить отклонения и принять необходимые меры.
"Не игнорируйте признаки перегрева двигателя, думая, что это показалось. Лучше лишний раз проверить свои опасения, чем остаться без автомобиля на время капитального ремонта двигателя", — подытожил Алексей Ревин.
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