Как почти гарантированно избежать перегрева двигателя в жару

Автоэксперт Ревин: как держать температуру двигателя под контролем даже в жару

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Температура двигателя, отображаемая на аналоговых или цифровых приборах всех современных автомобилей, поступает из электронного блока управления, что делает её не всегда точной. О том, как предотвратить перегрев двигателя в жару, рассказал эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Это сделано для того, чтобы водитель не беспокоился из-за колебаний температуры двигателя и всегда считал её стабильно нормальной, кроме случаев, когда уже может быть поздно", — пояснил Алексей Ревин.

Эксперт отметил, что датчик измеряет температуру антифриза в пластиковом патрубке, поэтому водителю остается самостоятельно следить за состоянием двигателя и вероятностью его перегрева по косвенным признакам. К таким признакам относятся пар из-под капота, детонация при разгоне на невысоких оборотах, снижение мощности, отключение кондиционера и чрезмерно быстрая работа электровентилятора.

Кроме того, Ревин советует периодически обращать внимание на приборы и заранее запомнить положение стрелки указателя при нормальной температуре. Это позволит своевременно заметить отклонения и принять необходимые меры.

"Не игнорируйте признаки перегрева двигателя, думая, что это показалось. Лучше лишний раз проверить свои опасения, чем остаться без автомобиля на время капитального ремонта двигателя", — подытожил Алексей Ревин.