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Как почти гарантированно избежать перегрева двигателя в жару

Автоэксперт Ревин: как держать температуру двигателя под контролем даже в жару

1:28
Авто

Температура двигателя, отображаемая на аналоговых или цифровых приборах всех современных автомобилей, поступает из электронного блока управления, что делает её не всегда точной. О том, как предотвратить перегрев двигателя в жару, рассказал эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин.

Автоэксперт Ревин: как держать температуру двигателя под контролем даже в жару
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Это сделано для того, чтобы водитель не беспокоился из-за колебаний температуры двигателя и всегда считал её стабильно нормальной, кроме случаев, когда уже может быть поздно", — пояснил Алексей Ревин.

Эксперт отметил, что датчик измеряет температуру антифриза в пластиковом патрубке, поэтому водителю остается самостоятельно следить за состоянием двигателя и вероятностью его перегрева по косвенным признакам. К таким признакам относятся пар из-под капота, детонация при разгоне на невысоких оборотах, снижение мощности, отключение кондиционера и чрезмерно быстрая работа электровентилятора.

Кроме того, Ревин советует периодически обращать внимание на приборы и заранее запомнить положение стрелки указателя при нормальной температуре. Это позволит своевременно заметить отклонения и принять необходимые меры.

"Не игнорируйте признаки перегрева двигателя, думая, что это показалось. Лучше лишний раз проверить свои опасения, чем остаться без автомобиля на время капитального ремонта двигателя", — подытожил Алексей Ревин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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