Экспертный совет: как навсегда забыть о сколах и трещинах на стекле

В автосервисе раскрыли лучший способ уберечь лобовое стекло от сколов и трещин

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой сколов и трещин на лобовом стекле. Чаще всего причиной этого являются камни, вылетающие из-под колес движущихся впереди автомобилей. Некоторые водители могут позволить себе замену ветрового стекла, но для других лучше найти способы предотвратить такие повреждения. Об этом рассказал руководитель автосервиса в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Избежать попадания камней на лобовое стекло можно, но для этого придется отказаться от езды по дорогам общего пользования. Эта проблема актуальна для всех водителей, независимо от класса автомобиля. Как же можно минимизировать риски повреждения стекла? Ответ прост: всегда поддерживать дистанцию.

На практике поддержание дистанции не так сложно, как может показаться. Важно помнить, что камни могут повредить не только лобовое стекло, но и лакокрасочное покрытие автомобиля. Ранее для решения этой проблемы использовались пластиковые защиты, устанавливаемые на капот. Однако они не обеспечивали полной защиты.

Есть более эффективный способ защиты от летящих камней — это обтяжка лобового стекла специальной пленкой. Пленка принимает на себя все удары, защищая стекло. Хотя такая защита стоит недешево, она позволяет избежать непредвиденных затрат на ремонт.

Экономить на пленке не стоит. Лучше приобрести качественную и стойкую пленку, которая надежно защитит от камней. Важно также помнить о необходимости регулярной замены пленки, так как со временем она изнашивается и теряет свои свойства. Оптимально менять пленку раз в сезон или раз в год. Эти затраты значительно меньше стоимости замены лобового стекла.

При покупке пленки следует выбирать качественный продукт, чтобы избежать больших затрат в будущем. Замена лобового стекла, особенно если оно оснащено подогревом и датчиками, может обойтись дорого.