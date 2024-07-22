Как сделать ваш автомобиль тише: секреты идеальной шумоизоляции

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Эксперты объяснили, как снизить уровень шума от шин

1:35
Авто

Современные автомобили обеспечивают максимальный комфорт, особенно модели премиум-класса. Для многих водителей важен акустический комфорт в салоне, так как тихая обстановка позволяет спокойно общаться, наслаждаться музыкой и получать удовольствие от поездки без внешних шумов.

Эксперты объяснили, как снизить уровень шума от шин
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

На уровень шума влияют рисунок протектора шин, давление в них и их увеличенный размер.

Поэтому многие автовладельцы улучшают шумоизоляцию салона и тщательно подбирают шины с минимальным уровнем шума. Во время движения автомобиля воздушные потоки проходят через специальные канавки на протекторе шин, что вызывает шум. Уровень шума зависит от количества и глубины рисунка протекторов.

На ровной дороге шум равномерный и приглушенный, но при наличии неровностей и трещин салон машины наполняется шумами. Давление в шинах также влияет на уровень шума: перекачанные шины экономят топливо, но шумят больше, а недокачанные шины шумят, перегреваются, увеличивают расход топлива и ухудшают управляемость автомобилем.

Шины могут издавать гул после некачественного ремонта или из-за неправильного восстановления каркаса шины.

Увеличенный размер шин также повышает уровень шума, поэтому важно правильно подбирать размер шин, регулярно проверять давление и доверять ремонт только проверенным специалистам с необходимым оборудованием для качественного ремонта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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