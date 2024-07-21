В Амурской области за информацию о пьяных водителях готовы выплатить вознаграждение

Ещё один российский регион будет поощрять за сообщения о пьяных водителях

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В Амурской области начал действовать новый механизм поощрения за сообщения о водителях, находящихся в состоянии опьянения, сообщает auto. ru.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

По официальной информации, власти региона готовы выплатить от 5 до 7 тысяч рублей за уведомление ГАИ о нетрезвом водителе.

Информатору будет выплачено 5 тысяч рублей, если водитель, о котором он доложил, впервые попался за нетрезвое вождение, и 7 тысяч, если это нарушение повторилось. Однако вознаграждение будет выплачено только в случае подтверждения информации ГАИ. Есть и другие ограничения, такие как возраст информатора (старше 18 лет) и нарушение должно совершиться на территории региона.

Сообщивший должен направить заявление о выплате вознаграждения в ГКУ "Амурупрадор" в течение трех месяцев после сообщения в региональное управление МВД. После подтверждения информации МВД выплатит вознаграждение.

Идея введения механизма поощрения в регионе появилась после серьезного ДТП в Благовещенске, где виновником оказался нетрезвый водитель. Подобные механизмы существуют также в Мурманской области, ЯНАО, Нижнем Новгороде и планируются к введению в Ярославской, Курганской, Омской и Тверской областях.