Как упаковать вещи в багажнике и не переносить их в салон авто?

Как вместить в багажник нужные вещи?

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Чемпион Великобритании по игре в «Тетрис» DanV поделился своими советами по упаковке вещей для семейного летнего путешествия, пишет Quto.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Опрос компании Dacia среди 2 тыс. автомобилистов показал, что каждый четвертый сталкивается с проблемой упаковки багажа в машине, а каждый пятый приходится оставлять вещи в салоне из-за нехватки места в багажнике.

Для упаковки багажа DanV рекомендует организовать вещи по типу и размеру, чтобы было легче распределить их.

Он также подчеркнул важность компактности (как и в игре "Тетрис"), так как пространство в багажнике ограничено, поэтому необходимо избегать ненужных вещей, сосредоточившись на самом важном для летнего путешествия.