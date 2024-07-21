Как упаковать вещи в багажнике и не переносить их в салон авто?

Чемпион Великобритании по игре в «Тетрис» DanV поделился своими советами по упаковке вещей для семейного летнего путешествия, пишет Quto.
Опрос компании Dacia среди 2 тыс. автомобилистов показал, что каждый четвертый сталкивается с проблемой упаковки багажа в машине, а каждый пятый приходится оставлять вещи в салоне из-за нехватки места в багажнике.
Для упаковки багажа DanV рекомендует организовать вещи по типу и размеру, чтобы было легче распределить их.
Он также подчеркнул важность компактности (как и в игре "Тетрис"), так как пространство в багажнике ограничено, поэтому необходимо избегать ненужных вещей, сосредоточившись на самом важном для летнего путешествия.
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