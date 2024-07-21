На российском рынке появился новый автобус Vega

На автовыставке Comtrans в Москве в начале сентября 2023 года был представлен новый автобус КАМАЗ Вега, производство которого был запланирован на вторую половину 2024 года, пишет "Техносфера Россия".
Автобус разработан инженерами КамАЗа, но производится на заводе "Симаз" в Ульяновске с использованием поставляемых из Набережных Челнов шасси "Компас".
"Вега" имеет длину 8,5 метра и весит до 5,5 тонн. В кабине 19 посадочных мест, а общая вместимость составляет до 65 человек.
Планируется выпускать и компактный вариант длиной около 7,7 метра. Автобус оснащен китайским дизельным двигателем "Камминс" ISF3.8 мощностью 154 лошадиные силы и 6-ступенчатой МКПП, оборудован барабанными тормозами, ABS и пневматической задней подвеской. Новые светодиодные фары поставляются из Брянской области. Стоимость базовой комплектации — около 7 млн рублей.
Проект "Вега" разработан с целью поддержки производства на автозаводе "Симаз" в Ульяновске, который ранее использовал шасси Isuzu.
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