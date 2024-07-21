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На российском рынке появился новый автобус Vega

КамАЗ вывел на рынок новый автобус Vega

1:23
Авто

На автовыставке Comtrans в Москве в начале сентября 2023 года был представлен новый автобус КАМАЗ Вега, производство которого был запланирован на вторую половину 2024 года, пишет "Техносфера Россия".

КамАЗ вывел на рынок новый автобус Vega
Фото: tehnoomsk.ru is licensed under Free More info

Автобус разработан инженерами КамАЗа, но производится на заводе "Симаз" в Ульяновске с использованием поставляемых из Набережных Челнов шасси "Компас".

"Вега" имеет длину 8,5 метра и весит до 5,5 тонн. В кабине 19 посадочных мест, а общая вместимость составляет до 65 человек.

Планируется выпускать и компактный вариант длиной около 7,7 метра. Автобус оснащен китайским дизельным двигателем "Камминс" ISF3.8 мощностью 154 лошадиные силы и 6-ступенчатой МКПП, оборудован барабанными тормозами, ABS и пневматической задней подвеской. Новые светодиодные фары поставляются из Брянской области. Стоимость базовой комплектации — около 7 млн рублей.

Проект "Вега" разработан с целью поддержки производства на автозаводе "Симаз" в Ульяновске, который ранее использовал шасси Isuzu.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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