ТОП-10 китайских авто в России: кто на первом месте

Рейтинг лучших китайских автомобилей в России, по мнению экспертов

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На российском рынке представлено множество китайских автомобилей, и разобраться в этом изобилии непросто. Агентство "Прайм" опросило экспертов и составило рейтинг лучших китайских авто в России. Лидером по продажам стал Haval Jolion благодаря оптимальной стоимости и полезной электронике. Geely Coolray выделяется необычным дизайном и отличной управляемостью, что делает его популярным среди покупателей.

Фото: Openverse by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Chery Tiggo 7 Pro Max известен высоким уровнем комфорта и качественной отделкой салона, а Chery Tiggo 4 Pro — более доступный, компактный кроссовер, обеспечивающий комфорт и динамику. Exeed LX привлекает современным дизайном и широким спектром технологических опций. Geely Belgee X50, адаптированный к российским условиям, также вошел в рейтинг.

Changan Alsvin является одним из самых доступных седанов, предлагая замену Hyundai Solaris и Kia Rio. Changan CS55 Plus — среднеразмерный кроссовер, отличающийся спортивностью и технологичностью, удобен для городских поездок. Zeekr 001 — доступный китайский электромобиль с футуристичным дизайном и ценой от 4 млн рублей. HONGQI HS5 — популярный премиум-кроссовер с роскошным салоном, высоким уровнем безопасности и возможностью выбора привода.