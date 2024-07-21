Забудьте о турботаймерах: эксперт раскрывает правду о современных турбодвигателях

Современные турбодвигатели: почему больше не нужно ждать перед глушением

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Страх перед поломкой турбины в современных автомобилях с наддувом уже не столь актуален. Некоторые автомобилисты все еще советуют оставлять турбодвигатель на холостых оборотах после парковки, чтобы дать системе наддува остыть. Моторист сервисного автоцентра объяснил, почему для современных турбированных двигателей это правило больше не применимо.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links, CC BY-NC-ND 2.0

Ранее было необходимо устанавливать турботаймеры для охлаждения турбины после нагрузки, так как турбина могла нагреваться до 900 градусов Цельсия. На холостых оборотах температура снижалась до 100 градусов, и масло успевало охладить турбину, предотвращая коксование. Однако современные турбодвигатели оснащены более мощными системами подачи масла, в том числе с автономным электрическим приводом, которые прокачивают больше масла и эффективнее охлаждают турбину.

Эти усовершенствования позволяют избегать перегрева и коксования масла, что делает ожидание перед глушением двигателя ненужным. Теперь водители могут спокойно глушить современные турбированные двигатели сразу после остановки без риска поломок.