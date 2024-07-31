Эксперт предупреждает: использование прикуривателя может привести к пожару

Опасности прикуривателя: почему не все гаджеты подходят для подключения в автомобиль

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Круглые разъемы прикуривателя, ставшие неотъемлемой частью автомобилей еще в прошлом столетии, продолжают использоваться несмотря на борьбу с курением. Однако неправильное использование этого разъема может привести к серьезным последствиям.

Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Автоэлектрик рассказал порталу njcar. ru, что большинство гаджетов не подходят для подключения к прикуривателю из-за отсутствия универсального стандарта для автомобильных зарядников. В некоторых автомобилях розетки прикуривателя могут существенно отличаться по конструкции, что может привести к выпадению вилок при езде по неровностям.

Неправильное подключение или несоответствие размеров вилки может вызвать короткое замыкание или пожар. Не стоит покупать дешевые устройства неизвестных брендов, которые могут создавать нагрузку до 15 А, что превышает возможности стандартного прикуривателя.

Автомобильные пылесосы также создают значительную нагрузку на систему и часто оказываются неэффективными. Лучше использовать профессиональные мойки для качественной уборки.

При подключении видеорегистраторов и телефонов важно использовать качественные переходники с пружинными захватами, идеально соответствующие разъему автомобиля. Это поможет избежать коротких замыканий и других электрических проблем.