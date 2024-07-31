Секреты экономии: как легко и дёшево восстановить номер авто и избежать штрафов

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Как бюджетно восстановить автомобильный номер при его повреждении

1:33
Авто

Если государственный номер транспортного средства пострадал, необязательно сразу заказывать новую табличку. Автомобильные номера, изготовленные из металла и покрытые краской, могут стираться из-за агрессивной мойки и камней с дороги. Нечитаемый номер может вызвать вопросы со стороны полиции. Юрист в интервью порталу njcar. ru рассказал о простых способах решения этой проблемы.

Как бюджетно восстановить автомобильный номер при его повреждении
Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Один из бюджетных вариантов — поменять местами передний и задний номера. Обычно патрульные сосредотачиваются на передней части автомобиля, а задний номер остается вне их внимания.

Можно также заказать новый номер в специализированной компании, но это занимает время. Восстановление номера самостоятельно не запрещено, поскольку законодательство не запрещает подкрашивание номерного знака. Однако управление автомобилем с измененными номерами может привести к штрафу в 5000 рублей или лишению прав на срок от 1 до 3 месяцев по статье 12.2 КоАП РФ. Номерной знак должен соответствовать ГОСТу, поэтому не следует использовать обычную белую краску, так как она не имеет светоотражающих свойств.

Если на номере пострадали только цифры и буквы, а форма и цвет таблички остались неизменными, можно обновить цифры самостоятельно с помощью водостойкого черного маркера с широким наконечником, что не искажает внешний вид номера и не затрудняет его идентификацию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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