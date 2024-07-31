Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему матовые помады сушат губы и как этого избежать?
Гречневая каша с тунцом и солёными огурцами: намного вкуснее традиционной
Цены на какао-бобы падают
Замглавы Минфина: доля льготной ипотеки не должна превышать 25% от общего портфеля
5 причин, почему дачники должны мульчировать баклажаны
Дачный лайфхак, который продлит жизнь для бочки с водой
Состоялась премьера трейлера российского сериала "Столыпин"
Sikorsky разработает новый вертолёт для НАТО
Психологи дали советы, как улучшить отношения в паре
Какой Nissan Qashqai появится в России: атмосферный или турбированный?

Sinomach планирует поставки Nissan Qashqai в Россию через параллельный импорт

1:20
Авто

Глава китайского концерна Sinomach, Цзи Цзыюань, сообщил о планах компании по оптовым поставкам автомобилей в Россию по схеме параллельного импорта с официальной гарантией и организацией склада автозапчастей. Одной из возможных моделей станет кроссовер Nissan Qashqai, выпускаемый на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае. Планируется, что продажи этого кроссовера будут налажены через существующую дилерскую сеть, сохранив название и марки, и модели.

Sinomach планирует поставки Nissan Qashqai в Россию через параллельный импорт
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

На данный момент отсутствует информация о ценах и комплектациях автомобиля. Руководитель концерна Sinomach Auto не уточнил, будет ли это знакомый россиянам Nissan Qashqai 2019 года с атмосферным 2,0-литровым мотором и вариатором, или новая модель с турбомотором 1.3. Обе версии модели собираются на предприятии Dongfeng-Nissan.

Цзи Цзыюань подчеркнул, что автомобили, ввезённые по схеме параллельного импорта, будут дешевле благодаря снижению логистических издержек за счет крупных объёмов поставок. Это позволит предложить российским потребителям более выгодные условия по сравнению с частными автодилерами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Sinomach планирует поставки Nissan Qashqai в Россию через параллельный импорт
5 причин, почему дачники должны мульчировать баклажаны
Дачный лайфхак, который продлит жизнь для бочки с водой
Состоялась премьера трейлера российского сериала "Столыпин"
Sikorsky разработает новый вертолёт для НАТО
Психологи дали советы, как улучшить отношения в паре
Мария Погребняк раскритиковала Павла Дурова за раскрытие ДНК-кода
Политолог объяснил "мирный план" Дональда Трампа
Как устроить спа-вечер дома: полное руководство для расслабления и восстановления
Молодая картошка в медово-соевом соусе с чесноком: готовится просто на сковороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников