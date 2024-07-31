Какой Nissan Qashqai появится в России: атмосферный или турбированный?

Sinomach планирует поставки Nissan Qashqai в Россию через параллельный импорт

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Глава китайского концерна Sinomach, Цзи Цзыюань, сообщил о планах компании по оптовым поставкам автомобилей в Россию по схеме параллельного импорта с официальной гарантией и организацией склада автозапчастей. Одной из возможных моделей станет кроссовер Nissan Qashqai, выпускаемый на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае. Планируется, что продажи этого кроссовера будут налажены через существующую дилерскую сеть, сохранив название и марки, и модели.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

На данный момент отсутствует информация о ценах и комплектациях автомобиля. Руководитель концерна Sinomach Auto не уточнил, будет ли это знакомый россиянам Nissan Qashqai 2019 года с атмосферным 2,0-литровым мотором и вариатором, или новая модель с турбомотором 1.3. Обе версии модели собираются на предприятии Dongfeng-Nissan.

Цзи Цзыюань подчеркнул, что автомобили, ввезённые по схеме параллельного импорта, будут дешевле благодаря снижению логистических издержек за счет крупных объёмов поставок. Это позволит предложить российским потребителям более выгодные условия по сравнению с частными автодилерами.