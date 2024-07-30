Настоящий бум кроссоверов в России: новинки от Belgee, Jetour, Great Wall, Changan и "АмберАвто" уже здесь

Российский рынок пополнился новыми кроссоверами от Belgee, Jetour, Great Wall

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

За прошедшую неделю российские автодилеры получили первые поставки белорусского кроссовера Belgee X70, который является переименованной версией Geely Atlas Pro. Автосалон в Санкт-Петербурге получил шесть экземпляров в комплектации Style с передним приводом, а цена автомобиля начинается от 2 599 990 рублей.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Китайский бренд Jetour анонсировал бюджетную новинку для России — кроссовер X50, который будет представлен на выставке Chinese Motor Show 2024 в Москве. Модель адаптирована для российских условий, включая оцинкованный кузов и "теплые" опции.

Great Wall объявил о скором появлении в России гибридного кроссовера Wey 07 с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя и двух электромоторов. Общая мощность составляет 517 лошадиных сил. Кроссоверы Changan получили обновления: модель CS95 New оснащена зимним пакетом опций, а Changan Lamore — русскоязычной версией мультимедийной системы с исправленными ошибками Apple CarPlay.

Российский бренд "Амберавто" объявил о выпуске компактного кроссовера A3. Подробности о новом электромобиле пока не раскрываются, но известно, что он адаптирован для российских условий, что позволяет предположить наличие оцинкованного кузова и "теплых" опций.