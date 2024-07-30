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Владельцы автомобилей бренда GAC модели GS8 снова страдают

Владельцы автомобилей GAC в России жалуются на треснувшие люки

1:11
Авто

Владельцы автомобилей бренда GAC в России жалуются, что во время поездки трескаются люки. По информации издания Life со ссылкой на SHOT, в частности, инцидент произошел с автомобилем GAC GS8 2023 года выпуска, который был куплен в марте 2024 года в Москве за 4,5 млн рублей.

Владельцы автомобилей GAC в России жалуются на треснувшие люки
Фото: Wikipedia by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Проблема возникла уже через 3,5 тыс. км пробега, когда владелец услышал странный звук со стороны люка на крыше автомобиля. Выяснилось, что люк треснул, и на крыше автомобиля образовалась дыра.

С аналогичной проблемой столкнулись и другие владельцы автомобилей марки GAC. По данным канала, возможными причинами поломки люка могли стать жаркая погода или сильная тряска во время движения.

Эта неожиданная неисправность вызывает беспокойство среди автовладельцев и ставит под сомнение надежность люков в автомобилях GAC, особенно в условиях высоких температур или неровных дорог. Водители надеются на скорейшее решение проблемы со стороны производителя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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