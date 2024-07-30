Стоимость обслуживания автокондиционеров взлетела на 36%

Спрос на обслуживание автокондиционеров в России вырос на 23% с начала июля

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

С начала июля текущего года спрос на обслуживание автокондиционеров в России увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, предоставленным директором по маркетингу Fit Service Олегом Бачмановым, за год стоимость обслуживания автокондиционеров выросла на 36%, достигнув 11,5 тыс. рублей.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Основными причинами повышения цен являются увеличение стоимости расходных материалов, оборудования и нормо-часов в автосервисах, что также связано с ростом зарплат сотрудников.

Эксперты указывают на значительное подорожание фреона — основного компонента для заправки кондиционеров. В зимний период цена на баллон фреона составляла около 7 тыс. рублей, а в настоящее время она колеблется от 16 до 22 тыс. рублей.

Хладагент составляет 30-50% от общей стоимости обслуживания автокондиционеров, что в значительной мере влияет на конечную цену услуги. Бачманов подчеркнул, что повышение цен на фреон является одним из ключевых факторов, повлиявших на общий рост стоимости обслуживания автокондиционеров в России.