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Откровения эксперта: что скрывает подержанный Nissan Note с автоматом?

Эксперт оценил сильные и слабые стороны подержанного Nissan Note с АКПП

1:26
Авто

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поделился своими наблюдениями о подержанном Nissan Note, оснащенном автоматической коробкой передач. Виноградов отметил, что за 600 тыс. рублей можно приобрести Nissan Note первого поколения 2007-2008 годов выпуска с бензиновыми моторами объемом 1.4 (88 л. с.) и 1.6 (110 л. с.). Автоматическая коробка передач встречается только в моделях с более мощным двигателем.

Эксперт оценил сильные и слабые стороны подержанного Nissan Note с АКПП
Фото: Wikipedia by Project Kei, CC BY-SA 4.0

Эксперт обратил внимание на необходимость проверки работоспособности стеклоочистителей, так как закисший механизм — распространенная проблема этих автомобилей. Надежный 4-скоростной "автомат" Jatco RE4F03A, установленный на многих моделях Nissan, может иметь проблемы из-за засорения соленоидов вследствие износа фрикционов. Поэтому важно регулярно менять рабочую жидкость в коробке передач, желательно чаще, чем предписано регламентом в 70 тыс. км.

Кроме того, Виноградов указал на возможное потрескивание обивки сидений после 100 тыс. км пробега, особенно в местах стыка кожзама и ткани. На это тоже следует обращать внимание при осмотре подержанного Nissan Note.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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