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Новый Pathfinder теперь в России по уникальной цене

В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения

1:16
Авто

На российском автосалоне был представлен Nissan Pathfinder пятого поколения, адаптированный специально для китайского рынка и привезенный в Россию через параллельный импорт.

В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
Фото: Wikipedia by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Этот японский кроссовер сочетает международные стандарты с локальными спецификациями, предлагая уникальные характеристики. Цена на внедорожник составляет 5,99 млн рублей. Модель "Zhizun Edition" оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 252 лошадиные силы, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Nissan Pathfinder пятого поколения был впервые представлен в апреле 2023 года и с тех пор производится на совместных предприятиях Dongfeng-Nissan в Китае. Этот автомобиль демонстрирует последние достижения автомобильной индустрии, включая современные технологии и высокие стандарты качества.

Внедорожник сочетает мощность и надежность, что делает его привлекательным выбором для российских автолюбителей. Pathfinder продолжает традиции марки Nissan, предлагая комфорт и безопасность в каждом аспекте своего дизайна и конструкции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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