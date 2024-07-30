Новый Pathfinder теперь в России по уникальной цене

В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском автосалоне был представлен Nissan Pathfinder пятого поколения, адаптированный специально для китайского рынка и привезенный в Россию через параллельный импорт.

Фото: Wikipedia by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Этот японский кроссовер сочетает международные стандарты с локальными спецификациями, предлагая уникальные характеристики. Цена на внедорожник составляет 5,99 млн рублей. Модель "Zhizun Edition" оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 252 лошадиные силы, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Nissan Pathfinder пятого поколения был впервые представлен в апреле 2023 года и с тех пор производится на совместных предприятиях Dongfeng-Nissan в Китае. Этот автомобиль демонстрирует последние достижения автомобильной индустрии, включая современные технологии и высокие стандарты качества.

Внедорожник сочетает мощность и надежность, что делает его привлекательным выбором для российских автолюбителей. Pathfinder продолжает традиции марки Nissan, предлагая комфорт и безопасность в каждом аспекте своего дизайна и конструкции.