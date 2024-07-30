Новый грузовик Niva Bronto от Lada: супернадёжный и доступный

Lada представила новую грузовую версию Niva Bronto с тентованным верхом

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На выставке Lada был представлен прототип новой грузовой версии на базе Niva Bronto, отличающийся тентованным верхом и переработанной платформой. Версия ВИС-2346 имеет сниженную высоту погрузки, новые квадратные колесные арки и покрыта защитной серой краской.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Грузовик способен перевозить до двух европоддонов с максимальной нагрузкой в 580 килограммов, что может привлечь внимание государственных организаций.

Хотя ранее на основе Niva Bronto создавались различные коммерческие транспортные средства, новая модификация предлагает улучшенную грузовую платформу и брезентовое покрытие. ВИС-2346 сохраняет основные технические параметры исходной модели, включая двух- и пятиместные версии кабины, дорожный просвет в 240 мм и объём грузового отсека до 2,7 кубометров. Версия Off-road включает усиленные амортизаторы, шины для бездорожья, самоблокирующиеся дифференциалы и усиленную подвеску.

Стоимость базовой версии ВИС-2346 начинается от 1,389 млн рублей, а модель с пакетом Off-road предлагается за 1,56 млн рублей. Ожидается, что новая грузовая версия с тентованным верхом будет в этом же ценовом диапазоне.