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Стоит ли покупать автомобиль черного цвета: все плюсы и минусы

Названы плюсы и минусы покупки черного автомобиля

1:28
Авто

При выборе автомобиля покупатель должен учитывать не только цену и основные технические характеристики. Цвет транспортного средства также играет важную роль. Черные автомобили пользуются огромной популярностью.

Названы плюсы и минусы покупки черного автомобиля
Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Но стоит ли выбирать транспортное средство с таким внешним видом? Сразу отметим: у черного цвета есть как преимущества, так и недостатки. Прежде чем принять окончательное решение, нужно взвесить все плюсы и минусы.

Плюсы черного автомобиля

Главное преимущество черного автомобиля — его стильный и красивый внешний вид. Темный цвет вряд ли когда-либо выйдет из моды: он всегда ассоциируется с роскошью и элегантностью. Еще одно достоинство черного автомобиля — царапины на нем менее заметны. Темный фон помогает "маскировать" повреждения.

Минусы черного автомобиля

Первый недостаток черного автомобиля — на темном фоне хорошо видна грязь. Машину придется часто мыть. Второй минус — быстрое ухудшение состояния лакокрасочного покрытия. Через пару лет цвет может потускнеть.

Третий недостаток — черные автомобили плохо видны в темное время суток, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Четвертый минус — темная поверхность быстро нагревается. Летом в салоне черного автомобиля очень жарко и душно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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