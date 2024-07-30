Toyota GR86 только для Японии. Почему Европа пропускает этот шедевр?

Toyota GR86 перестаёт продаваться в Европе, фокусируясь на японском рынке

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Toyota GR86, популярный японский спортивный автомобиль, больше не будет доступен для продажи в Европе из-за отсутствия необходимых инвестиций в безопасностные системы.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers, CC BY-SA 3.0

Однако компания GAZOO Racing представила две новые и захватывающие версии автомобиля, доступные исключительно на японском рынке. GR86 RZ и GR86 RZ Ridge Green Limited отличаются не только стилистическим оформлением, но и улучшенной динамикой благодаря использованию амортизаторов Sachs и тормозных суппортов Brembo.

GR86 RZ предлагается в восьми цветовых вариантах с черными легкосплавными дисками и красными акцентами, в то время как GR86 RZ Ridge Green Limited впечатляет темно-зеленым кузовом, золотыми дисками и эксклюзивным интерьером с перфорированной кожей и бронзовыми элементами.

Особенностью Ridge Green Limited является выпуск всего 200 экземпляров, которые будут доступны по лотерее. Toyota подтверждает, что GR86 RZ будет доступен без ограничений по количеству, что делает его более доступным для японских автолюбителей.