Зачем протирать фары луковицей: интересный лайфхак для водителей

Если вы увидите, как водитель протирает фары своего автомобиля луковицей, не удивляйтесь. Этот человек не без ума от великолепных шуток или странных забав, а просто знает о полезных свойствах лукового сока.
Опытные водители знают, что сок лука отлично растворяет загрязнения на поверхности светотехники. Поэтому протирание фар луковицей помогает вернуть им чистоту и яркость. Процесс очень прост: достаточно взять половинку луковицы и пройтись её срезом по грязным фарам. Грязь размягчится, и её легко удалить с помощью микрофибры. Таким образом, фары становятся идеально чистыми, без царапин и повреждений, а свет становится ярче и четче.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.