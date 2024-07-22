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Зачем протирать фары луковицей: интересный лайфхак для водителей

Эксперты рассказали, зачем протирать фары луковицей

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Авто

Если вы увидите, как водитель протирает фары своего автомобиля луковицей, не удивляйтесь. Этот человек не без ума от великолепных шуток или странных забав, а просто знает о полезных свойствах лукового сока.

Эксперты рассказали, зачем протирать фары луковицей
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

Опытные водители знают, что сок лука отлично растворяет загрязнения на поверхности светотехники. Поэтому протирание фар луковицей помогает вернуть им чистоту и яркость. Процесс очень прост: достаточно взять половинку луковицы и пройтись её срезом по грязным фарам. Грязь размягчится, и её легко удалить с помощью микрофибры. Таким образом, фары становятся идеально чистыми, без царапин и повреждений, а свет становится ярче и четче.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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