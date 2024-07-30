Срочный отзыв Porsche Cayenne 2024: опасный дефект подвески угрожает безопасности

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Porsche отзывает обновленный Cayenne 2024 из-за проблем с подвеской

1:11
Авто

Porsche Cars North America объявила об отзыве 2 475 автомобилей Cayenne 2024 года из-за проблем с передним верхним рычагом подвески. Автомобили, произведенные с 9 мая по 19 июня 2024 года на заводе Volkswagen в Братиславе, могут иметь дефектные рычаги подвески от компании THK Rhythm Automotive Czech.

Porsche отзывает обновленный Cayenne 2024 из-за проблем с подвеской
Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Проблема касается не более девяти автомобилей, у которых обнаружены трещины в материале, используемом в процессе ковки, что может привести к преждевременному выходу из строя рычагов при высоких нагрузках. Porsche узнала о дефекте в июне 2024 года и провела расследование.

В рамках отзыва будут заменены дефектные рычаги на новые. Инцидентов, связанных с этим дефектом, пока не зафиксировано. Дилеры будут уведомлены 31 июля, а владельцы получат письма до 13 сентября. Владельцам рекомендуется проверить свои автомобили по VIN на сайте Porsche и связаться с дилером для бесплатной замены.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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