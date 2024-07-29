Еда, которая спасёт вас от жары в машине: советы диетолога

Диетолог советует автомобилистам: как избежать перегрева и чрезмерного потоотделения

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские автомобилисты, страдающие от чрезмерного потоотделения, должны обратить внимание на своё питание, советует диетолог и терапевт Антонина Саволюк в интервью для «Газеты.Ru».

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Тяжелая пища усиливает термогенез из-за работы печени и скелетных мышц, что особенно заметно при длительном пребывании в машине. Продукты с высоким содержанием углеводов, белков или жиров могут повысить температуру тела.

Употребление мороженого или сладкой газировки в жару способствует выбросу инсулина и кортизола, активизирует нервную систему и усиливает кровообращение, делая водителю еще жарче.

Для предотвращения перегрева перед долгими поездками врач советует есть сырые овощи, обладающие охлаждающим эффектом, и ферментированные напитки, такие как айран или тан. Тяжелые блюда лучше оставлять на ужин, когда на улице прохладнее, а в обед отдавать предпочтение свежим овощам, не слишком сладким фруктам и ягодам.