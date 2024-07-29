Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Играбельный билд Warhammer 40,000: Space Marine 2 утёк в сеть
Советы, как есть морковь, чтобы усваивались все витамины
Учёные разработали волокна для квантового интернета
У британского пловца Адама Пити — положительный тест на ковид на Играх-2024
Малиновый джем: максимально лёгкий рецепт приготовления
Россия сосредоточится на открытии крупных месторождений в труднодоступных районах
По каким признакам можно понять, что кожа лица начала стареть?
Диетолог советует автомобилистам: как избежать перегрева и чрезмерного потоотделения
Вадим Демчог рассказал о своей дружбе с Иваном Охлобыстиным
"Москвич" приостановил производство: что будет с продажами автомобилей?

Завод "Москвич" объявил о временной остановке работы

1:04
Авто

Автозавод "Москвич" объявил о временной остановке работы с 22 июля по 4 августа в связи с корпоративным отпуском, сообщает агентство "Автостат". В первый месяц лета 2024 года завод реализовал 1 300 автомобилей, а за первое полугодие суммарный объем продаж превысил 10 000 единиц.

Завод "Москвич" объявил о временной остановке работы
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Из общего числа проданных с января по июнь машин 900 были лифтбэками "Москвич 6" и 700 — электрическими кроссоверами "Москвич 3е". В 2024 году "Москвич" планирует реализовать 27 000 автомобилей, что значительно превышает прошлогодний показатель в 15,3 тыс. единиц.

На данный момент на производственных линиях выпускаются модели: компактный кроссовер "Москвич 3", его электрический аналог "Москвич 3e" и лифтбэк "Москвич 6".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Последние материалы
Обновление Windows 11: новые функции и исправления в предстоящем релизе
Как вырастить яркую беламканду?
Россиянам рассказали, во сколько обойдётся отдых в Турции на двоих
Веснина: по организации ОИ-2024 хуже, чем крупные теннисные турниры
Диетолог Бурляева: в день нужно есть 4-5 раз каждые 3 часа
Новое захоронение пиценского принца найдено в Италии
Как быстро избавиться от утренних отёков: простые и эффективные методы
Правительство РФ выделит до 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
Юристы страховой компании предотвратили необоснованную выплату 2,8 млн. рублей
Засолка огурцов на зиму без уксуса: очень простой способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников