"Москвич" приостановил производство: что будет с продажами автомобилей?

Завод "Москвич" объявил о временной остановке работы

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Автозавод "Москвич" объявил о временной остановке работы с 22 июля по 4 августа в связи с корпоративным отпуском, сообщает агентство "Автостат". В первый месяц лета 2024 года завод реализовал 1 300 автомобилей, а за первое полугодие суммарный объем продаж превысил 10 000 единиц.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Из общего числа проданных с января по июнь машин 900 были лифтбэками "Москвич 6" и 700 — электрическими кроссоверами "Москвич 3е". В 2024 году "Москвич" планирует реализовать 27 000 автомобилей, что значительно превышает прошлогодний показатель в 15,3 тыс. единиц.

На данный момент на производственных линиях выпускаются модели: компактный кроссовер "Москвич 3", его электрический аналог "Москвич 3e" и лифтбэк "Москвич 6".