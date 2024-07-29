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Штраф за кондиционер? Как избежать неприятностей и сохранить здоровье

Как безопасно использовать кондиционер в автомобиле: советы и рекомендации

1:07
Авто

Использование кондиционера в автомобиле может повысить комфорт, но при несоблюдении правил может привести к штрафам от инспекторов ГИБДД и проблемам со здоровьем.

Как безопасно использовать кондиционер в автомобиле: советы и рекомендации
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Согласно российским законам, в населенных пунктах запрещено оставлять работающий двигатель более чем на 5 минут в жилой зоне, что может повлечь штраф в размере 500 рублей.

Чтобы эффективно охладить автомобиль, рекомендуется сначала открыть окна для выпуска горячего воздуха, затем включить кондиционер на внутренний рециркуляционный режим и направить поток холодного воздуха на лобовое стекло. Важно, чтобы разница между температурой в салоне и на улице не превышала 6-8 градусов.

За 5 минут до окончания поездки рекомендуется выключить кондиционер и немного приоткрыть окна для выравнивания температуры. При использовании автоматической системы кондиционирования не устанавливайте слишком низкую температуру. Следуя этим рекомендациям, можно избежать неприятностей и сохранить комфорт в салоне автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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