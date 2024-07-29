Экономите на амортизаторах? Это может стоить вам жизни

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Почему нельзя экономить на замене амортизаторов: советы экспертов

1:18
Авто

В условиях кризиса россияне всё чаще экономят на обслуживании автомобилей, что ставит под угрозу безопасность и комфорт. Игнорирование замены амортизаторов — одна из распространённых ошибок, которая может привести к дополнительным расходам в будущем.

Почему нельзя экономить на замене амортизаторов: советы экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC0

Амортизаторы играют ключевую роль в управляемости автомобиля и влияют на тормозной путь, особенно если машина оснащена ABS. Механик сетевого автосервиса объяснил порталу njcar. ru, что затягивание с заменой амортизаторов опасно.

Проблемы с амортизаторами можно выявить по длительной раскачке машины после проезда неровностей и необходимости корректировать направление движения. Рекомендуется проверять состояние подвески каждые 20 000 км пробега и заменять амортизаторы, если их эффективность упала до 50-60%.

Важно обращаться на СТО для диагностики, так как износ амортизаторов может быть незаметен. Использование неоригинальных запчастей, таких как китайские аналоги, часто приводит к более частым заменам и дополнительным расходам. Качественные японские амортизаторы служат в среднем 5 лет, тогда как китайские требуют замены трижды за тот же срок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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