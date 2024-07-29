Экономите на амортизаторах? Это может стоить вам жизни

В условиях кризиса россияне всё чаще экономят на обслуживании автомобилей, что ставит под угрозу безопасность и комфорт. Игнорирование замены амортизаторов — одна из распространённых ошибок, которая может привести к дополнительным расходам в будущем.
Амортизаторы играют ключевую роль в управляемости автомобиля и влияют на тормозной путь, особенно если машина оснащена ABS. Механик сетевого автосервиса объяснил порталу njcar. ru, что затягивание с заменой амортизаторов опасно.
Проблемы с амортизаторами можно выявить по длительной раскачке машины после проезда неровностей и необходимости корректировать направление движения. Рекомендуется проверять состояние подвески каждые 20 000 км пробега и заменять амортизаторы, если их эффективность упала до 50-60%.
Важно обращаться на СТО для диагностики, так как износ амортизаторов может быть незаметен. Использование неоригинальных запчастей, таких как китайские аналоги, часто приводит к более частым заменам и дополнительным расходам. Качественные японские амортизаторы служат в среднем 5 лет, тогда как китайские требуют замены трижды за тот же срок.
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