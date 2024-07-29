Ваш двигатель "жрет" масло? Как это предотвратить

Как избежать повышенного расхода моторного масла: советы экспертов

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Старение двигателя неизбежно приводит к изменению его характеристик, таким как увеличение зазоров, накопление шлама и забивание маслоканалов. Одним из признаков этого процесса является увеличенный расход моторного масла. Однако даже двигатели с небольшим пробегом могут потребовать более частой доливки масла. Эксперты "Тарантас Ньюс" выяснили причины внезапного "масложора" и ошибки водителей, приводящие к этому.

Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

Повышенный расход масла может быть вызван износом поршневой группы, цилиндров и маслосъемных колпачков, а также деформацией уплотнительных соединений. Кроме механических факторов, к "масложору" могут привести и ошибки водителей. Неправильный подбор масла без учета рекомендаций автопроизводителя, несвоевременное техническое обслуживание, агрессивный стиль вождения, внесение изменений в конструкцию автомобиля и небрежное обращение с двигателем — все это может увеличить расход масла.

Для предотвращения этих проблем важно использовать правильное масло, своевременно проводить техническое обслуживание, избегать агрессивного стиля вождения, соблюдать рекомендации по эксплуатации двигателя и избегать неквалифицированных вмешательств в конструкцию автомобиля. Соблюдение этих правил поможет продлить срок службы двигателя и избежать повышенного расхода моторного масла.