Торможение двигателем: как это может повредить ваш автомобиль

Торможение двигателем, предполагающее замедление или остановку автомобиля без нажатия педали тормоза, используется для экономии топлива и ресурса колодок, предотвращения заноса на нестабильном покрытии и в случае проблем с тормозной системой.
Этот метод достигается снижением скорости за счёт мотора: отпуская педаль газа, инерционная сила воздействует на коленчатый вал, снижая обороты двигателя. На автомобилях с МКПП водитель последовательно переключает передачи на пониженные, а на АКПП достаточно отпустить педаль газа, чтобы автоматическая коробка передач начала переключать передачи вниз.
Торможение двигателем полезно при спусках по горным дорогам, экономии топлива, предотвращении заноса и при отказе тормозов. Однако регулярное использование этого метода может привести к повышенному износу двигателя и сцепления, а также перегреву силовой установки, особенно при продолжительных спусках. Чтобы избежать негативных последствий, важно соблюдать баланс и контролировать скорость автомобиля с помощью тормозной системы и двигателя.
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