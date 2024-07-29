Торможение двигателем: как это может повредить ваш автомобиль

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Торможение двигателем: преимущества и возможные риски для автомобиля

1:10
Авто

Торможение двигателем, предполагающее замедление или остановку автомобиля без нажатия педали тормоза, используется для экономии топлива и ресурса колодок, предотвращения заноса на нестабильном покрытии и в случае проблем с тормозной системой.

Торможение двигателем: преимущества и возможные риски для автомобиля
Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Этот метод достигается снижением скорости за счёт мотора: отпуская педаль газа, инерционная сила воздействует на коленчатый вал, снижая обороты двигателя. На автомобилях с МКПП водитель последовательно переключает передачи на пониженные, а на АКПП достаточно отпустить педаль газа, чтобы автоматическая коробка передач начала переключать передачи вниз.

Торможение двигателем полезно при спусках по горным дорогам, экономии топлива, предотвращении заноса и при отказе тормозов. Однако регулярное использование этого метода может привести к повышенному износу двигателя и сцепления, а также перегреву силовой установки, особенно при продолжительных спусках. Чтобы избежать негативных последствий, важно соблюдать баланс и контролировать скорость автомобиля с помощью тормозной системы и двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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