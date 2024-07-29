Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AmurMedia дал пять советов ипотечным заёмщикам
Евгений Бабичев высказался о возвращении Натали на сцену
Купаем "водобоязненного" кота: советы владельцам
Советы, как защитить растения от жары
Рецепт яблочного пирога со сметанным кремом: чудесное сочетание вкусов и текстур
Как провести процедуру глубокого очищения кожи дома: пошаговое руководство
Mortal Kombat 1: новое расширение Khaos Reigns добавляет шесть новых персонажей
В 2025 году Германия снизит финансирование Украины вдвое
Алгоритм безопасного снятия аккумулятора
Ваш телефон может перегреться: как правильно заряжать его в машине

Как правильно заряжать смартфон в автомобиле: советы экспертов

1:23
Авто

Многие водители используют смартфоны для навигации и заряжают их в машине, не задумываясь о правильном способе зарядки. Эксперты предупреждают, что неправильное использование может сократить срок службы батареи.

Как правильно заряжать смартфон в автомобиле: советы экспертов
Фото: freepik.com by standret, PDM

При креплении телефона на лобовом стекле и подключении к зарядке, особенно в жаркую погоду, устройство может перегреться. Литий-ионные батареи чувствительны к высоким температурам, и зарядка при температуре выше 45 градусов Цельсия негативно влияет на их срок службы.

Эксперты издания SPEEDME. RU рекомендуют: заряжать телефон только при необходимости, подключать его, когда заряд падает ниже 40%, и отключать при достижении 80%. Полную зарядку до 100% лучше проводить дома при комнатной температуре.

Избегайте зарядки на лобовом стекле, лучше размещать телефон на центральной консоли или в кондиционируемом бардачке. Ограничьте использование индукционных зарядок, которые могут перегреваться. Используйте возможности автомобиля, такие как беспроводной Android Auto или Apple CarPlay, оставляя телефон в бардачке.

Правильное использование телефона и его зарядки в автомобиле поможет продлить срок службы батареи, защитит смартфон от перегрева и сохранит его работоспособность на долгое время.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Президент Владимир Путин объявил о возможной отмене моратория на размещение РСМД
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
В Карелии построят туристический комплекс с зеркальными домами на воде
В Карелии построят туристический комплекс с зеркальными домами на воде
Последние материалы
Евгений Бабичев высказался о возвращении Натали на сцену
Как правильно заряжать смартфон в автомобиле: советы экспертов
Купаем "водобоязненного" кота: советы владельцам
Советы, как защитить растения от жары
Рецепт яблочного пирога со сметанным кремом: чудесное сочетание вкусов и текстур
Как провести процедуру глубокого очищения кожи дома: пошаговое руководство
Mortal Kombat 1: новое расширение Khaos Reigns добавляет шесть новых персонажей
В 2025 году Германия снизит финансирование Украины вдвое
Алгоритм безопасного снятия аккумулятора
Археологи в Риме нашли древние стены средневекового дворца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников