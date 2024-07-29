Ваш телефон может перегреться: как правильно заряжать его в машине

Как правильно заряжать смартфон в автомобиле: советы экспертов

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Многие водители используют смартфоны для навигации и заряжают их в машине, не задумываясь о правильном способе зарядки. Эксперты предупреждают, что неправильное использование может сократить срок службы батареи.

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При креплении телефона на лобовом стекле и подключении к зарядке, особенно в жаркую погоду, устройство может перегреться. Литий-ионные батареи чувствительны к высоким температурам, и зарядка при температуре выше 45 градусов Цельсия негативно влияет на их срок службы.

Эксперты издания SPEEDME. RU рекомендуют: заряжать телефон только при необходимости, подключать его, когда заряд падает ниже 40%, и отключать при достижении 80%. Полную зарядку до 100% лучше проводить дома при комнатной температуре.

Избегайте зарядки на лобовом стекле, лучше размещать телефон на центральной консоли или в кондиционируемом бардачке. Ограничьте использование индукционных зарядок, которые могут перегреваться. Используйте возможности автомобиля, такие как беспроводной Android Auto или Apple CarPlay, оставляя телефон в бардачке.

Правильное использование телефона и его зарядки в автомобиле поможет продлить срок службы батареи, защитит смартфон от перегрева и сохранит его работоспособность на долгое время.