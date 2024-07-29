Не попадите на штрафы: важные правила использования навигаторов и видеорегистраторов

Правила использования навигатора и видеорегистратора в России и Европе: как избежать

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При путешествии на автомобиле навигация помогает эффективно перемещаться по незнакомой местности, но важно помнить о правилах её использования. В России водитель не должен держать телефон в руках во время движения; устройство должно быть закреплено в держателе.

Фото: Wikipedia by Sergey solom, CC BY-SA 3.0

Нарушение этого правила влечет штраф 1500 рублей. В Европе правила могут отличаться: во Франции, Швейцарии и Словакии запрещены держатели на лобовом стекле, если они ограничивают обзор, а в Хорватии и Испании за состоянием лобового стекла следят особенно строго.

Использование функции предупреждения о радарах может привести к штрафам до 1500 евро в Германии, Швейцарии и Франции. За видеорегистраторы тоже могут оштрафовать, например, в Австрии за их использование без разрешения штраф может составить до 10 000 евро.

В России лобовое стекло должно обеспечивать достаточный обзор дороги, и нарушение этого правила может повлечь штраф 500 рублей. Планируя поездку, важно ознакомиться с местными правилами, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасное путешествие.