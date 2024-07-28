Электромобиль или дизель? Что сэкономит вам больше денег в 2024 году

При выборе нового автомобиля экономический анализ играет ключевую роль. Издание SPEEDME. RU сравнило три типа двигателей на примере Mercedes GLE 300d (дизель), GLE 350de (гибрид) и EQE SUV 350+ (электро).
При годовом пробеге 20 000 км затраты на дизельное топливо для GLE 300d составляют около 236 298 рублей в год. Электрический EQE SUV потребует всего 43 335 рублей при домашней зарядке с солнечными панелями и накопителем, но установка таких систем стоит более 1 млн рублей.
При домашней зарядке без панелей затраты составят 120 375 рублей, а при использовании общественных станций — 240 750 рублей. Гибридный GLE 350de обойдется в 279 270 рублей в худшем сценарии.
Анализ показывает, что эксплуатационные расходы на электромобили зависят от условий зарядки. Если можно установить солнечные панели, электромобили станут наиболее экономически выгодным вариантом. В условиях отсутствия инфраструктуры для зарядки гибридные модели могут быть более практичными. Выбор в 2024 году должен учитывать не только стоимость покупки, но и долгосрочные эксплуатационные расходы.
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